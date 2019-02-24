عقد المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة ننشيط السياحة، الأحد، اجتماعا مع ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانين في مجال السياحة ومناقشة سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البولندية.

وأكد يوسف في بيان للهيئة، الأحد، عمق العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة وخاصة علي مستوى العلاقات السياحية.

وأشار إلى أهمية السوق البولندية بالنسبة للسياحة المصرية حيث كانت أحد أهم الدول المصدرة للسياحة إلى عام 2010، معربًا عن أمله في أن تشهد أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.

وأكد يوسف، حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، والاستعانة بالآليات الترويجية الحديثة لرفع معدلات الحركة السياحية القادمة من السوق البولندية، وتعريف السائح البولندي بالمقاصد السياحية المتميزة في مصر خاصةً في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية تضعها في مكانة تنافسية بين الدول السياحية.

ومن جانبه، أعرب السفير البولندى، عن تفاؤله بزيادة الحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لإعادة الحركة السياحية من بولندا إلى مصر لسابق عهدها.

وأشار السفير إلى خطة تشغيل رحلات مباشرة من وارسو إلى القاهرة بحلول شتاء 2020، لتصل من 4 إلى 5 رحلات أسبوعية، موضحا أن هناك بالفعل رحلات شارتر من المدن البولندية المختلفة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

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