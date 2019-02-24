شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تعقد اتفاق مع بلاك روك و"كيه كيه آر"بـ 4 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر وبلاك روك.

وذكرت أدنوك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شركة جديدة تحمل اسم أدنوك لأنابيب النفط ستستأجر حصة أدنوك في 18 أنبوبا تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.

وستقوم الصناديق التي تديرها كل من بلاك روك وكي كي أر بتأسيس تحالف تحصلان من خلاله على نسبة 40%، في "أدنوك لأنابيب النفط" فيما تحتفظ أدنوك بنسبة 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من هذا العام، وسوف تحقق هذه الاتفاقية، عوائد لأدنوك تقارب 4 مليارات دولار تدفع مقدما.

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وتستثمر بلاك روك من خلال سلسلة من الصناديق العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بينما تستثمر كيه.كيه.آر من خلال صندوقها الاستثماري العالمي الثالث للبنية التحتية، بحسب البيان.

وتأتي تلك الاتفاقية بعد الكشف عن مفاوضات بين الجانبين منذ فترة، وأشارت المصادر إلى أنها صفقة شديدة الأهمية على طريق انفتاح أبوظبي على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

ومنذ عام 2017، تعكف أدنوك على توسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية.

وجاء الاتفاق الجديد بعد عدة مبادرات أخرى من بينها أول تعامل لأدنوك مع أسواق المال وإصدار سندات شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام أدكوب والطرح العام الأولي لأسهم أدنوك للتوزيع.