شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول": إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 7.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت السوق المالية السعودية اليوم الأحد بدء إدراج وتداول أدوات دين حكومية بقيمة 7.297 مليار ريال.

وبإمكان المستثمرين بجميع فئاتهم بمن فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب، بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً.

وتهدف وزارة المالية من إدراج أدوات الدين الحكومية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والتسويق لإصدارات الحكومة بين المستثمرين، وتحقق السيولة لملاك أدوات الدين الحكومي، وعدالة تسعير الأدوات المدرجة في السوق، وإمكانية بيع أدوات الدين التي يمتلكها المستثمرون بيسر وسهولة وسرعة.

وكانت شركة السوق المالية السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق.