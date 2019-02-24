فتح باب الحجز لـ1512 وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

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أعلن رئيس جهازي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة المهندس محمد رجب اليوم /الأحد/ فتح باب الحجز لعدد ألف و512 وحدة سكنية بمشرعي سكن مصر وجنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك حتى 14 مارس المقبل.

وقال رجب -في بيان- إن عدد الوحدات المطروحة بمشروع سكن مصر يبلغ 504 وحدات بمساحات 106 أمتار إلى 118 مترا، ويقع على مشروع معماري متميز، كما يبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة 1008 وحدات بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 مترا، مشيرا إلى أن الحجز يتم إلكترونيا.

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