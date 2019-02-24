شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كيميا" تعتزم تعزيز استثماراتها في الأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - استثمرت الشركة 350 مليون دولار في السوق المصري على مدار 6 سنوات

أعلنت مجموعة "حياة كيميا" العالمية الرائدة في مجال صناعة المنتجات الصحية، والمالكة لشركة "حياة إيجيبت" في الأسواق المصرية، عن عزمها تعزيز تواجدها في الأسواق المصرية والنمو في قطاع السلع والمنتجات الإستهلاكية مثل حفاضات الأطفال والمناديل الورقية، وذلك لإيمانها بالإمكانات الواعدة للسوق المصري كسوق ناشئة.

وتوالي "حياة كيميا" الاستثمار في تصنيع منتجات بجودة عالمية في مصانعها بالسوق المصرية على مدار 6 سنوات، والتي بدأت عام 2012 بإنشاء مصنع للحفاضات في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لتقوم حياة كيميا بتقديم العلامات التجارية مولفيكس وبيبيم والذي يعد جزء من استراتيجيتها لخدمة عملائها والقيام على تلبية احتياجاتهم من خلال تقديم منتجاتها بأعلى جودة، وهو ما ساهم في ان تصبح مولفيكس ثاني أفضل علامة تجارية لحفاضات الأطفال في الأسواق. وتستكمل "حياة كيميا" مسيرتها بعد أربعة أعوام بالتوسع في علاماتها التجارية في السوق المصرية لتضيف علامتين للمناديل الورقية إلى محفظة منتجاتها في مصر وهم "بابيا" و"فاميليا"، وإفتتاح مصانع في العين السخنة مخصصين للتعبئة والتغليف وانتاج البولي إيثيلين والآخير لإنتاج المناديل الورقية، وهو ما وفر أكثر من 1,100 فرصة عمل للعمالة المحلية.

من جانبه فقد صرح، عوني كيلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حياة كيميا"، قائلًا: " بلغت استثماراتنا في السوق المصري أكثر من 350 مليون دولار على مدار السنوات الست الماضية، حيث عملنا باستمرار على تقديم أفكار جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلك المصري، وهو ما ساهم في نمونا لنصبح ثاني أكبر منتج للمناديل الورقية وحفاضات الأطفال في مصر، والتي نقوم الآن بتصديرها إلى 33 دولة من إفريقيا إلى هاييتي وباناما في أمريكا اللاتينية وكازاخستان في آسيا، لتصبح شركة "حياة إيجيبت" مركز الإنتاج والتصدير في إفريقيا."

وتدرك شركة "حياة إيجيبت" مسئوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها وتحرص على أن تتضمن جميع أعمالها جانبًا إبتكاريًا، لذلك يقوم مركز البحث والتطوير العالمي لشركة حياة بابتكار منتجات محلية بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات الأسرة المصرية، كما تعمل الشركة على تطوير التقنيات التي تعزز علاماتها التجارية مثل مولفيكس وبيبيم وبابيا وفاميليا في مصر.

كما أكد كيلا: "نؤمن بحق كل شخص في الحصول على منتجات عالية الجودة، لذا نستمع إلى احتياجات عملائنا، ونقدم منتجات عالية الجودة من خلال علاماتنا التجارية التي نوفرها لكافة الفئات في الأسواق التي نعمل بها. كما قمنا بتوسيع محفظة منتجاتنا، ونواصل تقديم ابتكارات جديدة في المنتجات لتعزيز حياة الأسر المصرية."

تقدم "حياة كيميا" من خلال علامتها التجارية "مولفيكس" أفضل أنواع الحفاضات في السوق المصري بسعر تنافسي، معتمدة في عمليات الجودة على أحدث النظم التكنولوجية المبتكرة والمتطورة.

وأضاف كيلا أن: "العلامة التجارية مولفيكس تقدم أعلى جودة من حفاضات الأطفال في السوق المصري، وسنحرص على التميز الدائم من خلال الابتكارات المستمرة."

في نهاية عام 2018، أطلقت شركة حياة منتجها الجديد ثلاثي الأبعاد، والذي يعد اكتشافًا لأول مرة من حيث الجوانب التقنية مع حفاضات مطاطية فائقة الامتصاص ومناسبة للبشرة والجلد والتي تمنح أقصى قدر من الراحة وحرية الحركة للأطفال.

وستستمر "حياة إيجيبت" في زيادة الإستثمار في علاماتها التجارية والأيدي العاملة بها وعملياتها التجارية لتقدم أفضل جودة من منتجاتها التي تصممها بعناية وفقًا لحاجة الأسر المصرية.





نبذة عن مجموعة حياة كيميا:تعمل حياة كيميا في قطاع الصناعات الاستهلاكية منذ عام 1987، وذلك بتصنيع منتجات صحية والمناديل الورقية وفئة العناية بالمنزل. طرحت الشركة علامات تجارية معروفة مثل بينجو (للمنظفات وأدوات العناية المنزلية)، ومولفيكس (لحفاضات الأطفال)، ومولبيد (للمنتجات الصحية النسائية)، وبابيا، وفامليليا، وفوكس وتينو (للمناديل الورقية)، بالإضافة إلى جولي وإيفوني (لحفاضات الكبار).

تقع الشركات التابعة لحياة كيميا في إيران ومصر وبلغاريا والجزائر والمغرب وروسيا ونيجيريا، والتي يعمل بها 8,000 عامل حول العالم، من خلال 14 مصنع لإنتاج المنتجات الصحية والمناديل الورقية، كما تولي نفس الإهتمام لاستثماراتها على المستوى العالمي، لتحقق حياة كيميا مكانة ريادية لها في الأسواق العالمية من خلال 14 علامة تجارية توفر منتجات عالية الجودة.

في عام 2015، منحت وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية جائزة "أفضل مركز أبحاث وتطوير" لحياة كيميا عن صناعاتها المتطورة لأحدث المنتجات وأدائها المتميز في الأسواق التصديرية. وتحتل الشركة المركز الـ32 بين أكبر المصدرين في تركيا، كما صنفت في المركز الـ45 على قائمة غرفة تجارة إسطنبول (ISO) لأكبر 500 مصدر. وحققت حياة كيميا تقدمًا في مجالها لتصبح خامس أكبر مصنع لحفاضات الأطفال في العالم وأكبر مصنع للمناديل الورقية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ودول شرق أوروبا.