شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» : فرص توظيف وبرامج تدريب في «لقاءات الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

يصاحب ملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالشراكة مع القطاع الخاص، مطلع مارس المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، العديد من الفعاليات والأنشطة، المتضمنة معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين، ومحاضرات وندوات مختلفة.

ويستعرض ملتقى لقاءات، خدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات "في المرحلة الثانوية وما فوق"، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.