الثلاثاء المقبل.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي الثانى والعشرين عن البترول

تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى الثانى والعشرين عن البترول والثروة المعدنية الثلاثاء المقبل خلال الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ فبراير الجاري تحت رعاية وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وأمين عام منظمة الأوابك، عباس النقي، والدكتور ياسر رفعت- نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس عابد عز الرجال- رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، ورؤساء شركات البترول وممثلي الهيئات والمراكز البحثية، وسفراء عدد من الدول الأفريقية منها دولة تشاد، دولة چيبوتي وممثلين عن دول أفريقيا، وذلك بدار الدفاع الجوي، قاعة الأوركيد، النزهة، مدينة نصر.

وقال الدكتور ياسر مصطفى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، إن إجمالي الأبحاث التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر 168 بحث و8 جلسات حوارية بمشاركة العديد من الدولة بينها ألمانيا وكندا والكويت وأمريكا وجمهورية السودان الشقيقة وكوريا وليبيا ومعظم شركات البترول العاملة فى مصر تشارك من خلال مندوبين عنها حيث يبلغ عدد الأبحاث العلمية الخارجية 46 بحثا والداخلية 122بحثا و يشارك في المعرض 35 شركة متنوعة.

وقال مصطفى فى تصريحات له، إن المؤتمر يعبر عن رؤية وزارة البحث العلمي لتحديد الأولويات اعتمادا على احتياجات واستراتيجية وزارة البترول لتحقيق التكامل الذى نستهدفه جميعا لتحقيق رؤية مصر 2030.​

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