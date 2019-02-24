وزير الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة

غادر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد من وزارة الاتصالات متوجهاً إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

ويعد المعرض الحدث العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول “GSMA” خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري.

ويشارك في المعرض نحو 2400 شركة عالمية، وأكثر من 100 ألف مشارك من صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

ويضم الوفد المصري عددا من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

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ومن المقرر أن يلتقي وزير الاتصالات على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي عدداً من الوزراء والمسئولين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيشهد الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين.

كما يتم خلال المؤتمر عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة إلى استعراض الإصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة.

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