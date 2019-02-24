شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بالمزرعة والوسطاء سبب وصول الكيلو لـ36 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق إلى 35 – 36 جنيها للكيلو، يرجع إلى وجود مشكلات فى حلقات التداول الوسيطة، حيث من المفترض ان يكون سعر البيع حوالى 32 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد ، لـ"الخليج 365"، أن أسعار البيع فى المزرعة تتراوح بين 27 – 28 جنيها، منخفضة حوالى 2 جنيها عن مستواها الأيام الماضية حيث ارتفعت إلى 30 جنيها للكيلو، وهو ما أرجعه إلى زيادة نسبة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية، حيث أن الغالبية العظمى من مزارع التسمين تعمل بالنظام المفتوح وليس المغلق.

كانت أسعار الدواجن فى المزرعة، تدور حول 23 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 27 – 28 جنيها، ولكن قبل حوالى ما يزيد عن أسبوع ارتفعت الأسعار للمستهلك بصورة كبيرة تتراوح بين 35 – 36 جنيها للكيلو، وبلغت 39 جنيها فى بعض المناطق.

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وطالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة التحرك الإيجابى من جميع الأطراف لتحويل مزارع التسمين من المظام المفتوح إلى النظام المغلق الذى يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتطبيق عوامل الأمن والأمان الحيوى، وهو ما تنادى به الشعبة منذ عام 2006، وإنشاء بورصة للدواجن، على أن يتم توفير التمويل البنكى الميسر لأصحاب المزارع لتنفيذ هذا التحول.

وطبقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج المحلى من الدجاج 1 مليون و17 ألف طن، وبلغت قيمة الواردات حوالى 115 ألف طن تمثل كمية لحوم الطيور المستوردة من كل الأنواع خلال السنة، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 91.5% خلال عام 2017.