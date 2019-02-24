شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية فى سول سبل تنمية العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة الدكتور محمد معيط وزير المالية، متوجها إلي كوريا الجنوبية، ضمن الوفد الحكومى الذى يضم أيضا كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجى بين مصر وكوريا الجنوبية الذى تستضيفه مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.

والحوار الاستراتيجى المصرى الكورى الجنوبي، بدأ قبل ثورة يناير2011، تنفيذا لاتفاق وزيرا مالية البلدين علي عقد اجتماعات دورية للارتقاء بعلاقات الوزارتين لمستوى الحوار الاستراتيجي وتعد اجتماعات سول الاجتماعات الثالثة منذ توقيع هذا الاتفاق حيث عقدت الاجتماعات الأولى والثانية بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الاجتماعات سوف تناقش فرص الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار المباشر بين البلدين الى جانب أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيلتقي خلال زيارته لكوريا الجنوبية مع رئيس الوزراء الكوري " لى نيك يون" ووزير المالية الكوري "نامكى هونج "، لبحث افاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الي جانب استعراض الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات اشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها علي تحسن درجات تصنيف مصر لدي مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأوضح البيان، أن الاجتماعات ستبدأ غدا الاثنين 25 فبراير علي أن تختتم الأربعاء 27 فبراير الحالى، كما سيلتقى وزير المالية أيضا مع عدد من كبار لمسئولين بكوريا الجنوبية وهم النائب البرلمانى للعلاقات الخارجية "هو جيونج كيم" ورئيس منتدى التعاون الكورى الأفريقي تشو ين هو ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية والمجلس القومى لمجموعة العشرين" وو ون شيك "والمتحدث الرسمي للمجلس الوطني للجمهورية الكورية " هون لى جى يونج ورئيس لجنة الخدمات المالية" FSC" بكوريا الجنوبية وذلك للوقوف على اخر مستجدات الاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلدين وسبل تعزيز علاقات البلدين.

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وأضاف البيان أن وزير المالية سيلتقي أيضا مع رؤساء عدد من البنوك الكبري العاملة في كوريا الجنوبية وعلى رأسها بنك الاستيراد والتصدير الكوري لاستعراض تطورات الاوضاع الاقتصادية لمصر الى جانب اجراء مباحثات ثنائية مع رؤساء عدد من الشركات الكورية العالمية مثل شركة هيونداى لصناعة السيارات وشركة سامسونج للإلكترونيات والصناعات الثقيلة وشركة جى اس للبناء والهندسة وشركة داويونج فارما لصناعة الادوية وشركة LSIS لخدمات الطاقة الشمسية وذلك لبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرية.

كما يعقد د. معيط عدد من الاجتماعات لبحث فرص تنمية الصناعات المختلفة حيث من المقرر ان يشارك في اجتماع مع الاتحاد الكورى لصناعات الغزل والنسيج KOFOTI”" ولقاء مع المدير التنفيذى لمجموعة LG، واجتماع ثالث مع رابطة المقاولين الدوليين بكوريا ICAK .

وأشار البيان إلى أن وزير المالية سيشارك أيضا في اجتماع مشترك مع رئيس اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC لبحث فرص التعاون المشترك حيث سيعرض الوزير خلال هذا الاجتماع احدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر الي جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر مشاركة وزير المالية في اجتماع بحضور رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الجنوبية، لبحث سبل التعاون بين البلدين، فى المجالات التشريعية والاقتصادية، وعرض ما أنجزته الدولة المصرية من تشريعات خلال الفترة الاخيرة، بشكل أثر إيجاباً على خطوات مصر نحو الإصلاح.