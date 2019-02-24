شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 15014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2455 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 18940 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 717 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1809 نقطة.