الارشيف / الاقتصاد

إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 138، بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالي المسبق للشركات، المتداول أسهمها في البورصة المصرية، والبنوك المصرية والشركات التى يراقب على حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس المال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

​كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم  25، الذى تهيب فيه بالمساهمين في الشركات ممارسة حقوقهم، كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دور رقابي يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

و​يأتي ذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.04 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.09 AM (1)

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.04 AM (1)

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.12 AM (1)

 

Advertisements

 

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.12 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.07 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.05 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-24 at 11.14.09 AM

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا