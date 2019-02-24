شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محافظ البنك المركزي الفلبيني بعد صراع مع السرطان والان نبدء بالتفاصيل
وأبدى البنك المركزى أسفه الشديد لوفاة اسبينيلا الذى شخص الأطباء إصابته بسرطان فى اللسان أواخر 2017 وكان فى إجازة بشكل متقطع العام الماضى، وقال البنك إنه توفى فى هدوء فى وجود أفراد أسرته.
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