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وفاة محافظ البنك المركزي الفلبيني بعد صراع مع السرطان

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أعلن البنك المركزى الفلبينى وفاة نيستور اسبينيلا محافظ البنك، عن 60 عاما يوم السبت بعد صراع مع السرطان ، وظل اسبينيلا يعمل أكثر من 30 عاما فى البنك المركزى إلى أن أصبح محافظه فى يوليو 2017.

وأبدى البنك المركزى أسفه الشديد لوفاة اسبينيلا الذى شخص الأطباء إصابته بسرطان فى اللسان أواخر 2017 وكان فى إجازة بشكل متقطع العام الماضى، وقال البنك إنه توفى فى هدوء فى وجود أفراد أسرته.


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