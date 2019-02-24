شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطرح 4.5 % من الشرقية للدخان فى البورصة مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الحكومة حصة جديدة من أسهم الشركة الشرقية للدخان، كأول شركة يتم طرحها خلال شهر مارس المقبل .

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وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"، إنه سيتم طرح نسبة تصل لنحو 4.5٪ من أسهم الشركة فى البورصة تزامنا مع الارتفاع المتواصل لسهم الشركة حاليا، وأيضا تعافى البورصة بصورة تدريجية.

وكانت الحكومة تنوى طرح الأسهم منذ عدة أشهر، وتم الإرجاء انتظارا لتحسن البورصة وعودة السهم لسابق قيمته نظرا لتعرضه لانخفاض.