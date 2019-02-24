شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 5098 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 5070 نقطة، كما تمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 5150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5050 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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