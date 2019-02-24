شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10191 نقطة، مرتفعا لثاني جلسة على التوالي، ومقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10200 نقطة، حيث يقابل خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Tenkan Sen" والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 9950 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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