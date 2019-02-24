شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر ينخفض بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحر الأحمر (4230) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.17% بما يعادل -0.34 ريال ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 15.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة 17.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.96 ومستوى المقاومة 16.10 .

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