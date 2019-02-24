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شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 4.66 درهم، وهو مستوى لم يصل اليه السهم منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، وقد تجاوز السهم السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يعد إشارة إيجابية، ويقترب السهم حاليا من هدفه السعري الأول عند مستوى 4.70 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.30 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.60 وبين مستوى المقاومة هو 4.74 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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