شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 14 رقما حول حركة التجارة الخارجية لمصر فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بعام 2018 "الفترة من يناير – نوفمبر"، ووفقاً للنشرة الإحصائية، يقدم ”الخليج 365” أهم 14 معلومة عن حجم التصدير والاستيراد الذى قامت به الدولة خلال تلك الفترة من العام الماضى.

والتى جاءت كالتالى...

- 100.2 مليار دولار، إجمالى حجم التجارة الخارجية .

- 15.8 مليار دولار، حجم الزيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.

- 26.5 مليار دولار، حجم الصادرات المصرية.

- 2.8 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر عن الفترة المماثلة من 2017.

- 73.6 مليار دولار، حجم واردات مصر.

- 13 مليار دولار تقريبا، زيادة فى الواردات المصرية مقارنة بالفترة المماثلة من 2017.

- 47.1 مليار دولار، حجم العجز فى الميزان التجارى.

- 10.2 مليار دولار، حجم الزيادة فى عجز الميزان التجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

- 2.4 مليار دولار، حجم الصادرات البترولية لمصر.

- 5.7 مليار دولار، حجم الواردات البترولية.

- 7.3 مليار دولار، حجم التصدير لأكبر 5 دول، هى "إيطاليا، أسبانيا، الصين، تركيا، أمريكا"، بنسبة 27.6% من جملة الصادرات المصرية.

- 27.9 مليار دولار، حجم واردات مصر من أكبر 5 دول بالعالم، هى "الصين، السعودية، روسيا، أمريكا، تركيا"، بنسبة 38%.

- 8.5 مليار دولار، حجم الصادرات المصرية للدول العربية، بنسبة 32.1% من جملة الصادرات المصرية.

- 12 مليار دولار، حجم استيراد مصر من الدول العربية، بنسبة 16.4% من جملة الواردات المصرية.