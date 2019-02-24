شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التخصيص القابضة (KPPC ) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 1.10 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 64.20 ، طيلة ثبات الدعم 58.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 64.20 .