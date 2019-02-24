شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار تسيطر عليه الموجة التصحيحية الصاعدة – تحليل صباحي – 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.69% بما يعادل 0.26 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.46 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.52 ومستوى المقاومة 10.64 .