شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي - 24-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 16.23 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.61% بما يعادل -0.26 ريال ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 16.32 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00 .