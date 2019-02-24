شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع 13 بنكا بالإمارات..إعفاء 3310 مواطن من ديون متعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن " صندوق معالجة الديون المتعثرة " بالإمارات إعفاء 3.310 آلاف مواطن من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم وذلك بالتعاون مع 13 بنكا ومصرفا وطنيا.

وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلا من: " مصرف أبوظبي الإسلامي "، "بنك أبوظبي التجاري " ، " بنك الإمارات ـ دبي الوطني "، " بنك أبوظبي الأول " و" بنك دبي الإسلامي ".

كما شملت قائمة تلك البنوك: "بنك رأس الخيمة الوطني"، " مصرف الهلال "، " بنك الاتحاد الوطني "، " بنك نور الإسلامي "، " مصرف الإمارات الإسلامي " و" بنك دبي التجاري "، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء أيضا من تلك البنوك "مصرف الشارقة الإسلامي " و " المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية".

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق "بين صندوق معالجة الديون المتعثرة "وعدة جهات منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ودوائر القضاء والمحاكم بإمارات الدولة وعدد من البنوك الوطنية التي استجابت بشكل سريع ومسؤول مع هذه المبادرة الوطنية.

وشملت قائمة المستفيدين كبار المواطنين والحالات الإنسانية والمرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود إضافة إلى السجناء والغارمين.

يذكر أن الصندوق استحدث بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وذلك في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم.

ويتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع " المصرف المركزي " والمصارف الدائنة في الدولة.