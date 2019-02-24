شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تتيح إمكانية التصويت الإلكتروني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن صدور قرار بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذا التعديل يأتي مواكبة من الهيئة لتقنيات "البلوك تشين"وتوظيفها بما يسهم بتحسين وتسريع الإجراءات وتوفير النفقات وتحسين البيئة وبما يستجيب لتطوير معايير حوكمة الشركات المساهمة العامة.

ويتناول القرار تعديل بعض المواد لتحسين الإجراءات واستجابة لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات.

وأكد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التعديل تضمن إضافة بند جديد يتيح للمساهم إمكانية التصويت الإلكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى الأسواق المدرج فيها أسهم الشركة.

ووفق التعديل يمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم لاجتماع الجمعية العمومية تسجيل الحضور، والتصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول الأعمال المعلن من الشركة، بالإضافة إلى التصويت على انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة.

أضاف أن القرار الصادر تضمن تعديل المادة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يتيح للشركة إمكانية إخطار المساهمين بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد إلكتروني.

مشيرا إلى أن ذلك يأتي بدلاً من إخطار المساهمين بالطريقة التقليدية-وهي إرسال كتب مسجلة عبر البريد العادي-التي كانت تكلف الشركات أموالاًَ طائلة ولا تضمن وصول الدعوات لكثير من المساهمين .

وفي نهاية يناير الماضي، وافقت الهيئة على إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال 11 شركة مدرجة بالأسواق المالية بقيمة 4.43 مليار درهم، بالإضافة إلى السماح لـ 3 شركات بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5.7 مليار درهم.