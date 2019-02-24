تفعيل نظام مكافحة التستر يغري الشباب لاقتناص الفرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد مختصون أن موافقة المقام السامي على تحديث نظام مكافحة التستر التجاري ستفرز كثيرا من فرص العمل المجزية للمواطنين، في حين دعت اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية الشباب والفتيات إلى الاستفادة من الفرصة الثمينة مع خروج كثير من الأجانب بعد تفعيل النظام. (07)
حزم النظام
«النظام الجديد المنتظر تطبيقه بعد فترة إبداء المقترحات والتعديلات خلال 90 يوما سيكون من أفضل الأنظمة، حيث سيتميز بالحزم».
شنان الزهراني - نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية
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