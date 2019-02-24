شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى لزيادة التعاون الاقتصادى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد فعاليات مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى، فى كيب تاون، بالتزامن مع البعثة التجارية التى يتم تنظيمها من قبل الهيئة العامة لتنمية الصادرات واتحاد الصناعات خلال الفترة من 13-20 مارس المقبل للترويج للصناعات المصرية، وفق مصدر فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات.
تأتى هذه البعثة فى إطار خطة توسع المنتجات المصرية فى السوق الأفريقى ومحاولة التواصل مع الدول الأفريقية لتعريفها بالإمكانيات المصرية فى الصناعة، وكذلك التعرف على تلك الأسواق وكذلك احتياجاتها.
من المقرر أن تشارك 20 شركة خلال فعاليات البعثة من مختلف القطاعات الصناعية باجتماعات مجلس الأعمال، بهدف زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين والتعرف على الامكانيات المتاحة وكذلك تعريفهم بالإمكانيات المصرية وتبادل الخبرات وبحث نقاط التعاون بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى لزيادة التعاون الاقتصادى مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.