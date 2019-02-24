شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غرفة الأحساء تستضيف العقيل في «مسيرة نجاح» والان نبدء بالتفاصيل
ويتناول برنامج الأمسية تقديم عرض مفتوح لضيف اللقاء حول قصة كفاح عمل جماعي ومؤسسي في محطات الفشل والإخفاق وكيفية التغلّب عليها وصولاً للنجاح والتميّز، وكذلك أبرز المحطات التي دعمت الانطلاقة العملية والمشوار المهني للضيف بالإضافة إلى جوانب من فلسفته الإدارية والتنظيمية في بناء الأعمال والريادة والابتكار ومبادراته المجتمعية والتنموية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. غرفة الأحساء تستضيف العقيل في «مسيرة نجاح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.