شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غرفة الأحساء تستضيف العقيل في «مسيرة نجاح» والان نبدء بالتفاصيل

تنظّم غرفة الأحساء ممثلة في مجلس ريادة الأعمال أمسية «مسيرة نجاح» مع الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر العقيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إحدى شركات التسويق، اليوم الأحد، وتأتي الأمسية ضمن برامج ونشاطات المجلس المستمرة لتشجيع ورعاية ودعم رواد ورائدات الأعمال وتعزيز جهود ومبادرات تمكين الابتكار والأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناشئة بالأحساء، وكذلك الوقوف على التجارب الريادية الوطنية المتميزة في قطاع الأعمال المختلفة فضلًا عن توفير منصة حوارية تفاعلية بين الأجيال بما يساهم في نقل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة.

ويتناول برنامج الأمسية تقديم عرض مفتوح لضيف اللقاء حول قصة كفاح عمل جماعي ومؤسسي في محطات الفشل والإخفاق وكيفية التغلّب عليها وصولاً للنجاح والتميّز، وكذلك أبرز المحطات التي دعمت الانطلاقة العملية والمشوار المهني للضيف بالإضافة إلى جوانب من فلسفته الإدارية والتنظيمية في بناء الأعمال والريادة والابتكار ومبادراته المجتمعية والتنموية.