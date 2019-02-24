شكرا لقرائتكم خبر عن معرض شباب الأعمال بجدة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

بالإنابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يفتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مساء الأربعاء المقبل معرض شباب وشابات الأعمال بجدة في دورته العاشرة، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويأتي هذا المعرض، الذي تنظمه لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار «بشبابنا نحقق رؤيتنا» خلال الفترة 27 فبراير إلى 3 مارس 2019م انطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان وتنمية المكان والاستثمار في العقل البشري.