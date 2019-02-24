شكرا لقرائتكم خبر عن كل نصف دقيقة.. مستهلك يستنجد بـ «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

تلقّى مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار نحو 1539528 مكالمة، من بينها شكاوى وبلاغات تقدّم بها المستهلكون خلال العام الماضي 2018. وبحساب معدّل عدد هذه الشكاوى والبلاغات، يظهر أن المركز يستقبل في اليوم قرابة 4217 شكوى وبلاغا، أي ما يقارب شكوى أو بلاغ واحد في كلّ نصف دقيقة.

» تذمّر واسع

ونقلت ”الخليج 365” إلى الوزارة ما يتردد عن وجود تذمّر واسع من إغلاق الوزارة للشكاوى دون البتّ في أمرها، أو مباشرتها من المراقبين الميدانيّين، إلا أن الوزارة نفت ذلك في ردها على ذلك، مؤكدة أنه لا يتم إغلاق البلاغ إلا بعد اتخاذ الإجراء النظامي المناسب حياله، إذ تتم عملية مباشرة البلاغ فور اكتمال أوصاف المخالفة، وتحديد المنشأة، أو المتجر المبلّغ عنه، كذلك فريق العمل يقوم بمتابعة البلاغ من حين وصوله وحتى اتخاذ الإجراء المناسب.

» نسبة الرضا

وأشادت الوزارة بأداء مراقبيها بعد متابعتها قياس أدائهم، وتقييمها ضمن لوحة مؤشرات متابعة أداء وتنفيذ مشاريعها، وتمكين مقدمي البلاغات من تقييم أداء عملهم، إذ ارتفعت نسبة الرضا لهذا العام بنحو 15%، مقارنة بالعام 2017م، وهذا ينعكس على الأداء الإيجابي.

» قنوات التبليغ

وحددت الوزارة قنوات عدّة للمستهلكين، من أجل استقبال بلاغاتهم وشكاواهم، موضحة أن من ضمنها «مركز الاتصال الموحّد للبلاغات على الرقم 1900، وتطبيق (بلاغ تجاري)، والموقع الإلكتروني للوزارة، وحسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة حرصها واهتمامها على تلقّي ومباشرة كل بلاغات وشكاوى المستهلكين في مختلف مناطق المملكة، والعمل على معالجتها على مدار الساعة.

» آلية تعامل

وحول آلية التعامل مع البلاغ أو الشكوى، أوضحت الوزارة أن إجراءاتها تنص على منح المنشأة، أو المتجر مهلة لا تتجاوز 5 أيام عمل لتسوية وإنهاء الخلافات التي قد تنشأ بينها وعملائها، وفور انقضاء المدة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها وفقاً للأنظمة، مع استثناء الشكاوى، التي تمس صحة وسلامة المستهلك، حيث تتم مباشرتها ومعالجتها والبت بها فوراً.

» عدم تهاون

وجدّدت وزارة التجارة والاستثمار التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة بأنظمة حماية المستهلك، فيما تتلقى الوزارة كل البلاغات والشكاوى عبر قنواتها الرسمية على مدار الساعة، سواء عبر الاتصال بالرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وحسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.