شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تستورد منتجات غذائية من الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:الخليج أبرمت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» اتفاقاً مع الحكومة الجزائرية لاستيراد منتجات غذائية من الجزائر لعدد 160 فرعاً من فروعها المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى. وقع الاتفاقية عبد الوهاب جهيد زيفيزيف، المدير العام لمجموعة الصناعات الزراعية «اجرولوج»، وهي مجموعة حكومية متخصصة في مجال اللوجستيات والأغذية الزراعية، وسيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اللولو».كما حضر توقيع الاتفاقية سعيد جلاب، وزير التجارة الجزائري، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعطية صلاح، السفير الجزائري لدى الإمارات و سليم في. أي، مدير العمليات في مجموعة «اللولو» ومسؤولون آخرون.

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