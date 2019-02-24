لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير بكثير من الأشياء واتخاذ قرارات ستكون مصيرية في نهاية المطاف، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً على أعمالهم.

وإليك فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعاً والتي عليك تجنبها:

1-التمسك بالأمور الخاطئة:

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من أهم الأسباب الخاصة بفشل الشركات الناشئة، هو تشبث أصحابها ببعض القرارات الخاطئة لفترة طويلة، حين تصبح محاولات استدراك الخطأ هي والعدم سواء. فتمسك صاحب المشروع بقرار خاطئ، أو منتج سيئ أملًا في نجاحه فيما بعد سيجعله عرضة للانضمام إلى نسبة 7% من الشركات الفاشلة لنفس السبب.

2- تقمص دور الرجل الخارق

يغفل جزء كبير من مؤسسي الشركات الناشئة عن الغرامة التي يفرضها سوق العمل على المرء، فبمجرد انتمائك إلى عالم ريادة الأعمال، تفقد على الفور جزءًا كبيرًا من وقتك الشخصي وحياتك الاجتماعية، وأي محاولة منك لفرض التوازن المثالي، ستجعلك تدور في دائرة مغلقة من الإرهاق، والتي ستنتهي بخسارتك لكلا الجانبين، عملك وحياتك الاجتماعية.

3- تجاهل العملاء واحتياجاتهم

نعم أنت تحب فكرتك وشغوف بها، ولكن تذكر أنها لم تخلق من أجلك أنت بل للجمهور، لذلك فلا تقع في الخطأ الشائع الذي يصيب معظم رواد الأعمال، حيث يضع نفسه مقياسًا لاستجابات الجمهور وملاحظاتهم، حتى يجد نفسه في النهاية قد صنع منتجًا لا يرغب فيه أحد سواه.