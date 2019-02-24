ترامب يتوقع اجتماعاً قريباً مع شي.. والصين تتعهد بإصلاح الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الجمعة، إنه إذا رأى تقدماً يتحقق في محادثات التجارة مع الصين، فإنه قد يجنح إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول مارس/آذار، وأشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية، فيما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن على بلاده أن تسعى لتحقيق الاستقرار في تنمية اقتصادها وفي الوقت ذاته ألا تنسى درء المخاطر عن نظامها المالي، متعهداً بإصلاح اقتصاد بلاده.

تجري واشنطن وبكين مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية قبل ذلك الموعد الذي حددته الولايات المتحدة بشكل مبدئي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، لكن ترامب أبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي أن جولة المفاوضات هذا الأسبوع جرى تمديدها بالنظر إلى التقدم الذي يجري تحقيقه. وأضاف أنه إذا توصل البلدان إلى اتفاق فلن تكون هناك حاجة لزيادة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب أيضاً إنه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت قريب، مضيفاً أن الاجتماع سيعقد على الأرجح في منتجع مار آلارجو في فلوريدا في مارس/آذار.

من جهته، قال شي «من الضروري التركيز على درء المخاطر على أساس نمو مستقر، وفي الوقت ذاته تعزيز التعديلات المضادة للتقلبات في السياستين المالية والنقدية، وضمان عمل الاقتصاد في نطاق معقول».

Advertisements

ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال جلسة بحثية لمسؤولي الحزب الشيوعي يوم الجمعة إن درء المخاطر المالية وحلها، خاصة المخاطر المالية النظامية، مهمة أساسية.

وأكد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الأربعاء على أن الصين لن تلجأ إلى حوافز «تشبه الفيضان» مثلما فعلت في فترات الانحدار في الماضي، لكن بعد سلسلة من البيانات الضعيفة، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت بكين بحاجة إلى تسريع وتيرة الدعم أو تعزيزها لتقليص مخاطر تباطؤ أكثر حدة، بينما قال شي إن القطاع المالي الصيني يجب أن يخدم الاقتصاد الحقيقي، لكن النمو المستقر ودرء المخاطر يجب أن يكون بينهما توازن.

وقالت محطة تلفزيون سي إن بي سي أول أمس الجمعة نقلاً عن مصادر، إن الصين وافقت على شراء بضائع تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وذكرت سي إن بي سي أيضاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجتمعان في أواخر مارس آذار في فلوريدا، وأضافت المحطة التلفزيونية أن الجانبين مازالا متباعدين بشأن قضايا رئيسية، من بينها النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية.

(وكالات)