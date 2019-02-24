15 إلى 20% حصة «الظاهرة» من سوق المنتجات الغذائية في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

حققت شركة «الظاهرة الزراعية القابضة»، نمواً في المبيعات والأعمال بنسبة 30% خلال 2018، مقارنة ب 2017 في 21 دولة على مستوى العالم.

وقال د. سليمان النعيمي، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في الشركة: «تتعاون «الظاهرة» مع أكبر الشركات العالمية العاملة في معالجة الحبوب وصناعة الأغذية بشكل عام، بهدف تعزيز الصناعات الإماراتية في هذا القطاع الاستراتيجي والوصول بمنتجات الشركة إلى مزيد من الأسواق».

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ويصل حجم مبيعات شركة «الظاهرة الزراعية القابضة»، سنوياً إلى 3.67 مليار درهم، وأوضح النعيمي أن «الظاهرة» تستخدم أحدث التقنيات في العالم في معالجة وتعبئة محصول الأرز في «كيزاد» وفي مزارعها بمدينة العين، وتواصل الشركة تعزيز أعمالها مع شركاء استراتيجيين .

وأكد أن الشركة شريك استراتيجي للأمن الغذائي في الإمارات، حيث تعد الشركة مساهماً رئيسياً بتأمين سلعتي الأرز والطحين في الدولة.وقال سليمان النعيمي إن الشركة تستأثر بحصة تتراوح بين 15 إلى 20% من المواد الغذائية في السوق المحلي، فيما تستأثر بحصة تصل إلى 80% من سوق الأعلاف.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تعزيز استثماراتها في العديد من دول العالم، وبالأخص في مصر، حيث انتهت الشركة من زراعة نحو 140 ألف فدان في منطقة «توشكى».

ودعاالجهات المصرية المعنية بالاستثمار والزراعة وغيرهما من الجهات، إلى تقديم الدعم الكافي للاستثمار في توشكى.