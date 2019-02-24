«إمارتس بيو فارم»: تأسيس نظام غذائي آمن في المنتجات العضوية

أنتجت «إمارتس بيو فارم» 55 صنفاً زراعياً وفق أعلى المواصفات العالمية لتواصل نجاحها الذي انطلق في 1997 حيث كانت أول المبادرين في التصدي لمشكلة حماية البيئة من التلوث الذي مصدره الأسمدة الحيوانية غير المعالجة المستوردة من الخارج، بإنشاء مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية.

تتيح المزرعة - التي تعد أكبر مزرعة خاصة للزراعة العضوية في دولة الإمارات بمساحة قدرها 250 ألف متر مربع في منطقة الشويب في العين- زراعة وتعبئة وشحن خضراوات عضوية معتمدة 100% دون أي إضافات أو أي مواد حافظة ولا يتم استخدام بذور محورة وراثياً ويتم حصاد جميع الخضراوات في ذروتها وفقاً لخطة دورة المحاصيل، والتي تتم معالجتها في غضون ساعة إلى ساعتين للحفاظ تماماً على القيمة الغذائية والنكهة كما تتيح المزرعة ولأول مرة عبر تطبيق إلكتروني بيع الخضراوات والبيض من متجرها الافتراضي وتوصيلها للمشترين في بيوتهم.

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وقال يزن القضماني مدير العمليات إن «إمارتس بيو فارم» مزرعة عضوية مسجلة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وكذلك حاصلة على شهادة الزراعة العضوية الألمانية KIWABCS. تنتج حالياً 55 صنفاً مختلفاً إلى جانب البيض العضوي، كما تعتبر من أكثر الأماكن الجذابة حيث تفتح المزرعة أبوابها خلال الموسم الزراعي لاستقبال العائلات والرحلات المدرسية للتنزه والترفيه والتعلم والقيام بأنشطة التجارب الميدانية.

وأشار إلى أن المزرعة تنظم جولات سياحية (ترفيهية وتعليمية) من خلال برامج متميزة حيث يتم نقل الزائرين بواسطة جرار زراعي مجهز يقوم بجولة داخل المزرعة بالكامل وسط الخضرة والهواء الطلق، كما تضم مكاناً مجهزاً بالكامل للجلوس والاسترخاء يسع أكثر من 200 شخص، ويمكن تناول الوجبات والمشروبات العضوية كما يتضمن منفذاً لتسوق الخضراوات العضوية والعديد من المنتجات العضوية، إضافة إلى حصد الخضراوات من الحقل مباشرة.

وأضاف القضماني أن المزرعة تهدف إلى المساهمة في تأسيس نظام غذائي آمن ومستدام يعزز صحة الناس والبيئة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال المنتجات العضوية والمساهمة في بناء البنية الرئيسية لهذا المجال وفق أعلى الشروط والمقاييس لتكريس حماية البيئة والإنسان في الإمارات من خلال تعزيز الزراعة العضوية المستدامة.