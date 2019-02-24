بكين تشهد تسجيل 180 ألف شركة جديدة في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بكين زيادة في أعداد شركاتها العام الماضي، حيث تم تسجيل 180 ألف شركة جديدة بالمدينة، وفقاً للسلطات المحلية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس السبت، إنه رغم أن العديد من الشركات انتقلت إلى أماكن أخرى وسط جهود بكين لنقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج المدينة، فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة 6.5%، ليصل إلى 1.65 مليون شركة بنهاية 2018.

وأشارت الأرقام، التي صدرت أمس الأول، إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للشركات بلغ 38.38 تريليون يوان (5.7 تريليون دولار)، بزيادة 9.7% مقارنة بعام 2017. ومع تسجيل 180 ألف شركة جديدة في بكين العام الماضي، يكون المتوسط اليومي لتسجيل الشركات قد بلغ 790 شركة يوميا. (د ب أ)