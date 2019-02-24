شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات يومية تقود للنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

النجاح.. في بعض الأحيان نتذوقه، وفي بعض الأحيان نشعر به، وفي أحيان أخرى نلمسه. ذلك الشعور بالنشوة الذي نختبره عندما نحقق أهدافنا المنشودة أو أحلامنا أو مهامنا، لا يضاهى.

في كل يوم يظهر أمامنا العديد من الخيارات، بعضها كبير، وبعضها صغير، لكن تذكر أن كل واحد من هذه الخيارات مهم. ومجموع ما تختاره يحدد مدى نجاحك.

يمكنك تعلم كيفية اتخاذ الخيارات الصائبة، وفيما يلي الخيارات التي يمكن أن تدرب نفسك عليها، يومياً من أجل تحقيق النجاح:

1- استيقظ مبكراً:

توقف عن الضغط على زر الغفوة، وابدأ يومك. فمعظم «الضوضاء» تحدث بعد الساعة التاسعة صباحاً، لذا من خلال الاستيقاظ مبكراً يمكنك إنجاز مهامك قبل أن يصل زملاؤك إلى العمل.

2- تناول طعاماً صحياً:

تعرف على الأطعمة المناسبة لك، وفكر بالغذاء على أنه وقود لجسمك، لذا اختر الطعام الذي يعزز من أدائك. تناول اللحوم الخالية من الدهون والخضار الطازجة والمكسرات والبذور والفواكه.

3-جازف:

عندما تختار المجازفة أو المخاطرة فأنت بذلك تتقبل الفشل أيضاً. ومن خلال هذا الخيار، ستتعلم. وإذا اخترت عدم المخاطرة، فأنت ببساطة لن تتعلم.

4-أضف قيمةً:

يمكنك فعل القليل أو الكثير، لكن هل ما تفعله في الواقع يضيف قيمة؟ توقف لدقيقة واختر الخيار الذي يدفعك لإضافة قيمة إلى العمل الذي تنجزه.

5-لا للأعذار:

Advertisements

يقول بنجامين فرانكلين: «من يجيد افتعال الأعذار، نادراً ما يجيد فعل شيء آخر».

6-كن مثابراً:

ليس من السهل الاستمرار عندما يبدو أن كل شيء ضدك. تصميمك ومثابرتك المستمران يجعلانك مختلفاً عن أولئك الذين يتمنون فقط. اختر الاستمرار عندما يختار الآخرون الاستسلام.

7- احصل على الراحة:

يحتاج جسمك للراحة لتستمر في العمل، وإذا لم تستطع الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 8 ساعات يومياً، حاول الحصول على قيلولة خلال منتصف النهار. ويقول ونستون تشرشل: «لا يمكنك العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، من دون أن تأخذ قيلولة، وحتى لو كانت لا تدوم إلا 20 دقيقة، إلا أنها كافية لتجديد جميع قواك الحيوية».

8- ابحث عن هدفك:

ابحث عما يدفعك.. ذلك الشيء الذي يوقد نار شغفك ويلبي احتياجاتك العاطفية. إذا وجدت نفسك تتخذ خيارات تقودك بعيداً عن هدفك، توقف فوراً عن ذلك، وعد إلى مسارك الصحيح. كل خيار تختاره يجب أن يتماشى مع هدفك الخاص.

9- تقبل نفسك:

لا طائل من أن تحلم في أن تصبح شخصاً آخر، وبدلاً من ذلك واجه نفسك. بمجرد اختيار قبول هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، اسعَ إلى أن تصبح أفضل ما يمكن أن تصل إليه.

10- ابنِ شبكة دعم:

نحن جميعاً بحاجة إليها، ولكن، قليل من الناس يستخدمها بفعالية. لا توجد مشكلة في طلب المساعدة من الآخرين، فليس مطلوباً منك حمل الأرض على كتفيك وحدك.

11 -قدّر الصدق:

من السهل أن تفتعل كذبة بيضاء، لكن بالنسبة لبعض الناس، أصبحت هذه «الكذبة البيضاء» وسيلة للحياة. اختر أن تكون صادقاً في كلامك، لترى تأثيرك ينمو.