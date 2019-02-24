«الأوراق المالية» تتيح إمكانية التصويت الإلكتروني

في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال، أصدرت الهيئة قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (3/‏ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (07/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وصرح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن هذا التعديل يأتي مواكبة من الهيئة لتقنيات «البلوك تشين» وتوظيفها بما يسهم في تحسين وتسريع الإجراءات وتوفير النفقات وتحسين البيئة ودعم التنمية المستدامة، وبما يستجيب لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات المساهمة العامة. لافتاً إلى حرص الهيئة على توظيف التكنولوجيا المالية الرقمية«FinTech» من خلال تقنية «البلوك تشين»؛ إذ إن ذلك يأتي في صدارة أولوياتها ضمن استراتيجية (2017-2021).

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وأوضح أن القرار يتناول تعديل بعض المواد لتحسين الإجراءات واستجابة لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات.

وأكد د. الزعابي أن التعديل تضمن إضافة بند جديد (د) إلى المادة رقم (23) بما يتيح للمساهم إمكانية التصويت الإلكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى الأسواق المدرج فيها أسهم الشركة، ووفق التعديل يمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم لاجتماع الجمعية العمومية تسجيل الحضور، والتصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول الأعمال المعلن من الشركة، بالإضافة إلى التصويت على انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة.

أضاف د. عبيد الزعابي أن القرار الصادر تضمن تعديل المادة رقم (24) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (07/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يتيح للشركة إمكانية إخطار المساهمين بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد إلكتروني. بدلاً من إخطار المساهمين بالطريقة التقليدية-وهي إرسال كتب مسجلة عبر البريد العادي-التي كانت تكلف الشركات أموالاًَ طائلة ولا تضمن وصول الدعوات لكثير من المساهمين .