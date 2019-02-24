«الباكستانية» تدشن رحلاتها إلى مطار العين

أعلنت مطارات أبوظبي أمس عن بدء الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، تسيير رحلات تربط بين مطاري «بيشاور» الباكستاني والعين الدولي، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الجمعة والأحد.

واستقبل المطار، الرحلة الأولى للشركة من مطار «بيشاور» الدولي أول أمس الجمعة الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية احتفاءً بهذه المناسبة.

وقال مارتن دي جروف الرئيس التنفيذي التجاري في «مطارات أبوظبي»: «تعتبر باكستان واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي، ويسُرنا بدء تسيير هذه الرحلات الجديدة التي ستنقل المسافرين بمعدل رحلتين في الأسبوع، حيث ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز شبكة ربط مطار العين الدولي، بما يرتقي بمستوى الخدمات ويعزز من مستويات الربط تلبية لتطلعات المسافرين، ونتطلع إلى مواصلة بناء شراكات جديدة لتلبية الطلب المتنامي في السوق».

وستقوم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بتشغيل الرحلات على متن طائراتها من طراز «إيرباص 320-200». وستغادر الرحلات يومي الجمعة والأحد من مطار بيشاور الدولي عند الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي لتصل مطار العين الدولي عند الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي، في حين تنطلق رحلات العودة إلى بيشاور عند الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي لتصل عند الساعة 15:10 بالتوقيت المحلي.