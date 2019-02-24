«الشارقة للتحكيم التجاري الدولي» يقيم حفله السنوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أقام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، حفله السنوي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بحضور عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وأحمد العجلة، مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفريق عمل المركز التنفيذي، ومجموعة من الخبراء الاستراتيجيين، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وتضمن الحفل عرضاً لفيلم فلكي وثائقي وضع فكرته وقدمه هدية لمشاهديه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إضافة إلى جلسات تعارف ومباحثات جانبية بين رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفريق عمل المركز التنفيذي، والحضور، وممثلي وسائل الإعلام.

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وعبّر عبدالله دعيفس، عن سعادته بإقامة الحفل السنوي لمركز «تحكيم» في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك؛ هذا الصرح العلمي الكبير الذي يهدف إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة، وفي دولة الإمارات خاصة، ليكون مركزاً علمياً وبحثياً وتراثياً وتربوياً وسياحياً لمختلف فئات المجتمع.

وقال إن مركز تحكيم في كل عام، يعمد إلى اختيار واحدة من الوجهات الرئيسية في إمارة الشارقة، لاستضافة التجمع السنوي الخاص بالمركز، بهدف الترويج لهذه الوجهات أمام الحضور من داخل وخارج الدولة.

وشدد دعيفس، على أهمية إقامة الحفل السنوي لمركز تحكيم؛ تقديراً لكل من أسهم في دعم مسيرة ونجاح المركز خلال العام الماضي، ولتكريم شركاء المركز في النجاح على مدار عام استطاع خلاله مركز تحكيم، تحقيق مزيد من النجاح في مسيرته، أبرزه تأسيس مجلس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للشباب، بهدف نشر ثقافة التحكيم وتأسيس جيل وطني من المحكمين الشباب في دولة الإمارات.

وقال أحمد العجلة، مدير المركز: «استطعنا خلال العام المنصرم أن نحقق نجاحات مختلفة في إطار رؤيتنا الاستراتيجية، وما نسعى إليه من المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات».