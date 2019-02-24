15 % نمو أعمال «الإمارات للسحب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد خلفان السويدي، العضو المنتدب في «الإمارات للسحب»، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، أن التقديرات المتخصصة في حجم سوق الألمنيوم في الإمارات تتراوح من 220 إلى 240 ألف طن سنوياً.

وقال السويدي في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن حجم الاستهلاك المحلي من الألمنيوم سنوياً يتراوح ما بين 55 إلى 77 ألف طن سنوياً، أما المتبقي فيتم تصديره إلى عدد من الأسواق.

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وحول نسبة نمو أعمال الشركة المستهدفة أو المتوقعة خلال 2019 قال السويدي: تبلغ نسبة النمو المتوقعة 15%، مقارنة بالعام 2018.

وعن توقعاته عن نسبة نمو سوق الألمنيوم في الإمارات قال السويدي: مع بداية 2019، ارتفع إنتاج البترول، ما يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، واحتمال تسجيله نمواً بنسبة 3.4% في 2019، مقارنة ب 2.8% في العام 2018، حسب إحصاءات معهد التمويل الدولي. ونقترب أيضاً من موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يصاحب ذلك من زيادة متوقعة في وتيرة الإنشاءات على مستوى دبي.

إضافة إلى ذلك، لا تعتمد صناعة الألمنيوم والسحب على الاقتصاد المحلي فحسب، بل إن نسبة كبيرة تصل إلى 50% تذهب إلى شمال إفريقيا ومصر ولبنان ودول المنطقة وشبه القارة الإفريقية بشكل عام، وبناء على ذلك، أتوقع أن تصل نسبة النمو 128% حتى العام 2020.

وبالإشارة إلى تأثير الطلب المحلي في منتجات الألمنيوم، وهل المشاريع الحكومية والعقارية كفيلة برفع الطلب، أوضح خلفان السويدي، أن هناك نحو 50% من الطلب من داخل الإمارات.