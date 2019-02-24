المشاريع الشاطئية في الإمارات تستقطب 5000 من اليخوت الفارهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يحتضن الشرق الأوسط رسمياً مالكي أكبر اليخوت الفاخرة في العالم حيث يبلغ متوسط طول اليخت الخاص 63 متراً، أي أقصر ب10 أمتار فقط من «الإيرباص A380»، طائرة الركّاب الأكبر في العالم.

ووجد التحليل العالمي الذي أجرته جمعية صانعي اليخوت الفاخرة «سايباس» وارتكز على بيانات من «سوبر يخت تايمز» أنّ المنطقة تتفوّق على مراكز اليخوت الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث إنها تحتضن أسطولاً من أكبر القوارب الاستجمامية الشخصية من حيث الحجم.

فاليخوت الفارهة المتوقفة في مراسي الإمارات والتي تبحر حول العالم يفوق عددها ال5 آلاف، ويتوقع أن يزيد بمعدل 1400 يخت مع افتتاح مرفأ «دبي هاربور» الجديد عام 2020، كما أنها أطول وأكبر من حيث الحجم حيث يبلغ متوسط وزنها 1,618 طناً.

وفيما تواصل المنطقة النموّ كمركز لليخوت، وجد البحث الذي أجرته الهيئتان المستقلتان أنّ نسبة اليخوت الفاخرة المملوكة من شراة محليين ارتفعت أيضاً. فقد بات الشرق الأوسط يضمّ 12.6% من اليخوت الفاخرة التي يزيد طولها عن 40 متراً، أو ما يقارب مجموعه 216 يختاً كبيراً.

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كذلك، يتوفّر قرابة 10 آلاف قارب مسجّل من القوارب الصغيرة إلى متوسطة الحجم، ويدلّ هذا النموّ أيضاً على أنّ الإمارات التي احتلت مؤخراً المركز الرابع من حيث المرافئ الأفضل أداء والأكثر تقدماً لوجستياً، تواصل إحراز تقدم ملحوظ في سعيها لأن تكون مركزاً بحرياً عالمي الطراز.

وتمّ نشر هذه الأرقام بالتعاون مع معرض دبي العالمي للقوارب الذي يقام بنسخته ال27 في قناة دبي المائية من 26 فبراير إلى 2 مارس ويؤدي دوراً مهماً في خلق واستدامة الطلب في المنطقة على اليخوت الفاخرة والقوارب بكافة أحجامها وأسعارها.

و قال ثيو هونينغ، الأمين العام لجمعية صانعي اليخوت الفاخرة (سايباس): «عدد الأفراد من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة يواصل الارتفاع، لذا نعرف أنّ الجمهور المستهدف موجود وتزيد أعداده».

وأضاف هونينغ قائلاً: «إذا نظرنا إلى عدد القوارب بالمقارنة مع المليارديرات، نجد أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمت النسبة الأعلى عام 2010 حيث بلغت 163%، ما يعني أنّ الأفراد من أصحاب الأرصدة المالية الضخمة الذين تقلّ ثروتهم عن مليار دولار يمتلكون أيضاً يختاً يفوق طوله 40 متراً، أو أنّ مليارديرات متعددين يقتنون أكثر من يخت يفوق طوله 40 متراً. وزادت هذه النسبة إلى 188% عام 2018 حيث تعدّ ثاني أعلى نسبة في العالم.»

وتابع هونينغ القول: «يعتبر متوسط طول اليخوت في دبي التي يملكها أشخاص من المنطقة الأعلى في العالم حيث يبلغ 63 متراً. ونظراً لتطور الثروات وازدياد رواج اليخوت الفاخرة، يُتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كونها سوقاً أساسياً ومستقراً بالنسبة إلى القطاع».