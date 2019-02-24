دبي تحتضن أول مكتب دولي ل «الغرفة العربية البرازيلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن افتتاح أول مكتب لها في دبي خلال حفل خاص أقيم في دبي. وسيعمل المكتب الأول للغرفة، على تلبية احتياجات ومتطلبات الشركات التابعة لعملاء وشركاء الغرفة، إضافة إلى مساعدة رجال الأعمال البرازيليين العاملين في المنطقة العربية وتوفير الدعم الأساسي للمستثمرين العرب الراغبين بالقيام بأعمال تجارية في البرازيل.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة: «يسرنا أن نفتتح أول مكتب دولي للغرفة، يتميز بموقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات وفي إمارة دبي تحديداً، حيث سنتمكن عبره من مساعدة الشركات البرازيلية على تجاوز المعوقات المحلية، وتقديم الدعم المطلوب للشركات العربية الراغبة في تأسيس وتوسعة أعمالها في البرازيل. وستتمكن غرفة التجارة العربية البرازيلية عبر هذا المكتب، من تعزيز حضورها القوي والفاعل في المنطقة العربية، ملتزمة برؤيتها الاستراتيجية في تعزيز ودعم العلاقات بين البرازيل والعالم العربي».

وسيوفر المكتب، مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل تحديد الشركاء التجاريين وفرص العمل، إضافة إلى دراسات الجدوى والتحليلات المحتملة المخصصة للاستثمار، والاستشارات الجمركية، والترويج لمنتجات وخدمات أعضاء الغرفة في مختلف وسائل الإعلام العربية والبرازيلية، والمساعدة في تنظيم المعارض التجارية، فضلاً عن تسهيل قيام النشاطات التفاعلية بين رجال الأعمال وعقد المحاضرات، وتنظيم البعثات التجارية، وتعزيز شبكة التواصل بين الشركات العربية والبرازيلية والحكومات والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى توفير خدمة مصادقة الوثائق، وخدمات الترجمة البرتغالية - العربية.