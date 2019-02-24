شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تسبق خسارة الوظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يكون تسريحك من الوظيفة بمثابة صدمة حقيقية لك، حيث إن خسارة الوظيفة تكاد تكون تجربة بائسة دائماً. ولكن في بعض الحالات، هناك علامات تدل على أنك على وشك أن يتم فصلك من العمل. ربما يريد رئيسك أن ينال منك، أو ربما تكون قد تورطت في أزمة كبيرة في العمل أو قد تكون شركتك تمر بمرحلة انتقالية كبيرة أو اندماج.

وفي كلتا الحالتين، من المفيد أن تكون مستعداً.

وتقول لين تايلور، الخبيرة في مجال التوظيف والتدريب ومؤلفة كتاب «ترويض الطاغية: كيف تتعامل مع التصرفات الصبيانية لمديرك وتزدهر في العمل» إن المهنيين المحنكين يراقبون المؤشرات الكلاسيكية التي تشير إلى أن وظائفهم في خطر. وبهذه الطريقة، في حال لاحظوا ظهور بعض الإشارات التحذيرية، يمكنهم محاولة تدارك المشكلة قبل فوات الأوان.

إليك في هذا السياق بعض العلامات التي تدل على أنك مقبل على خسارة وظيفتك:

1-الحصول على تقييم سيىء للأداء أكثر من مرة:

تقول تايلور إن التقييم السلبي ليس دائماً مرادفاً للفصل من العمل، ولكن مع اقتران هذا الأمر مع ردود الفعل السيئة الأخرى، يمكن أن يعني ذلك وجود مشكلة، مضيفةً: «يحتاج مديرك إلى توثيق ذلك في ملفك، حيث سيستخدم الإنذارات الموجهة إليك وتقييم الأداء لتوثيق مكامن الضعف لديك».

ويضيف مايكل كير، مؤلف كتاب «عامل الفكاهة»، أن الحصول على عدد من التقييمات الضعيفة للأداء يعد مؤشراً خطيراً، موضحاً: «اعتماداً على مدى سوء التقييم الذي حصلت عليه في البداية، قد تحصل على فرصة لإجراء التصحيحات وتحسين أدائك في العمل، ولكن في حال حصلت على سلسلة من التقييمات السلبية، قد يكون ذلك علامة تشير إلى أن وظيفتك على المحك».

وفي حال كان ذلك بسبب نقص الخبرة أو نقص التدريب في مجال معين، فهناك دائماً فرصة لتصحيح ذلك. إلا أنه في حال وجدت عبارات مثل «أنت شخص غير ملائم لثقافة العمل لدينا» أو «أنت لست لاعباً مؤثراً في الفريق» أو «لديك مشكلة كبيرة في سلوكياتك» في وثيقة تقييم الأداء، سيكون الوقت قد حان لتحديث سيرتك الذاتية والبحث عن عمل جديد.

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2- حصولك على تحذيرات متكررة:

إن حصولك على إنذار رسمي من مديرك ليس شيئاً جيداً على الإطلاق.

وتقول تايلور: «ربما تلقيت تحذيراً شفهياً أو مكتوباً أكثر من مرة. وإذا كان الأمر كذلك، أدرك أن المزيد من الأخبار السيئة قادمة».

3- تدهور علاقتك مع رئيسك:

لقد اعتدت أن تكون صديقاً أو ودوداً مع رئيسك، ولكن في الوقت الحالي هناك أجواء مشحونة بينك وبينه. ويقول مايكل كير: «بمجرد تدهور علاقتك مع رئيسك في العمل لتصبح علاقة سامة، مثل تجاهله لك ولما تقوله، يمكن أن يكون علامة واضحة بأن وظيفتك في خطر».

4- حجب المعلومات عنك:

إذا أصبح من الصعب عليك فجأة الوصول إلى البيانات والأدوات المهمة التي من شأنها مساعدتك في أداء وظيفتك بشكل جيد، أو أنك لم تعد مدعواً لحضور الاجتماعات المهمة أو لم تعد تصلك رسائل من العمل، من المتوقع أنه سيتم الاستغناء عن خدماتك قريباً، حسبما تشير إليه تايلور، والتي تضيف: «قد يكون سبب آخر لذلك، لكن من المؤكد أن قيادة الشركة قد فقدت الثقة فيك وفي قدراتك، الأمر الذي يضعف موقفك عندما تحدث موجة تسريح».

5- مهمتك في العمل أصبحت مستحيلة:

تقول تايلور: «عندما تم توظيفك لأول مرة، كانت لديك مهام يمكن إنجازها. والآن تبدو مهمتك مماثلة لتسلق جبل إيفرست معصوب العينين». وأوضحت: «لقد تم الإيقاع بك ويريدونك أن تفشل. وفي بعض الأحيان يكون ذلك بسبب سوء الإدارة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون ذلك بسبب رغبة الشركة في التخلص منك، ولكنها تحتاج إلى أدلة قوية للقيام بذلك، من بينها تكليفك بمهام صعبة للغاية لا يمكنك إنجازها، لإثبات أنك لم تعد مناسباً للعمل».