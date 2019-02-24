شكرا لقرائتكم خبر عن 11 تطبيقاً هاتفياً ترسل معلومات المشتركين بدون علمهم ل «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقرير ل «وول ستريت جورنال» بأن تطبيقات عدة في الهواتف الذكية كانت ترسل معلومات شخصية جداً ل«فيسبوك»، من دون إبلاغ المستخدمين.
وأظهر التقرير الاستقصائي للصحيفة، أن معلومات تتعلق بخصوصية الأفراد قد تكون سرّبت لموقع «فيسبوك» بواسطة أداة مصممة للمساعدة في توجيه الإعلانات، حتى لو لم يكن مستخدمو التطبيق مشتركين في شبكة التواصل الاجتماعي، وتضمنّت تلك المعلومات تفاصيل تتعلّق بالوزن وحالة الحمل والتسوق المنزلي، وفق الصحيفة.
وقالت «فيسبوك»، إن تلك المعلومات التي تشاركتها معه تطبيقات موجودة على هواتف «آي فون» وهواتف عاملة بنظام أندرويد، تعتبر ممارسات معيارية في القطاع عندما يتعلق الأمر بطريقة عمل إعلانات الهواتف.
وأوضحت الناطقة باسم الشبكة نيسا أنكليساريا لوكالة فرانس برس: «نطلب من مطورّي التطبيقات أن يكونوا واضحين مع مشتركيهم حول المعلومات التي يتشاركونها معنا، ونحظر عليهم إرسال البيانات الحساسة إلينا».
وقالت: «نحن نتّخذ أيضاً خطوات لاكتشاف البيانات التي يجب عدم تشاركها معنا وإزالتها». وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبارات بيّنت أن 11 تطبيقاً شعبياً على الأقل حمّلت عشرات ملايين المرات، تشارك معلومات مستخدميها، وفي معظم الأحيان من دون علمهم.
وكان على مطوّري التطبيقات المحدّدين في التقرير الحصول على موافقة من «فيسبوك» بالامتناع عن إرسال معلومات تعتبر حساسة، وفق الصحيفة.
(أ.ف.ب)
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