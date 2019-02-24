شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للأثاث يلتقى رئيس الوزراء اليوم لبحث تحديات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، عن لقاء لقيادات المجلس التصديرى للأثاث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الأثاث والفرص الواعدة لهذا القطاع.
وأضاف شولح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللقاء مقرر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الحكومة على دعم وتنمية الصادرات المصرية خاصة فى ظل تراجع ملحوظ فى صادرات قطاع الأثاث خلال الأعوام الماضية.
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاع تراجعت بشكل حاد عقب تحرير سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وتراجع مخصصات المعارض الخارجية.
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