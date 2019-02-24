شكرا لقرائتكم الاردن: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - نورما نعمات | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 22:56

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن جميع الملفات المتعلقة في التوافقات التي أبرمت بين الأردن والعراق خلال اللقاء الماضي على معبر الكرامة طريبيل متابعة من الجانبين لافتا الى ان ابرزها هي العمل على اعفاء السلع العراقية عند دخولها للأردن معربا عن أمله بـ"أن يتم تعزيزها و أن يشعر المواطنين في البلدين بأثرها

واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي صالح الجبوري عقد على هامش اعمال منتدى الاعمال الاردني العراقي ، أن البضائع الاردنية تتمتع بإعفاء جمركي وفق الآلية المعلن عنها مبينا ان البضائع ذات المنشأ الأردني تعني أن 40 في المئة من مدخلات إنتاجها أردنية.

واشار الى انه كان هناك اجتماعات خلال الايام الماضية لتوضيح بعض النقاط لزيادة حركة التبادل الاقتصادي، مهيبا بالقطاع الخاص إبلاغ الوزارة في حال حصل اي أمر يحتاج إلى تدخل.



وبين انه تم الاتفاق على آلية تفاوض دورية بين الأردن والعراق، مؤكدا أن لقاء سيتم مرة كل شهر بين الوزيرين لتعزيز حركة تبادل النقل بشكل سريع داعيا

القطاع الخاص العمل لتفعيل الاتفاقات بين البلدين.

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من جانبه قال الوزير العراقي صالح الجبوري إن العلاقات بين البلدين متأصلة وهناك عدة اتفاقيات اذا طبقت بشكل صحيح ستكون محطة نجاح البلدين.

وذهب الى القول أن هناك قرارا من مجلس الوزراء العراقي بشمول سلع أردنية بإعفاء جمركي، بالإضافة إلى خطة عمل لدى الجانبين لإنجاح الاتفاقية بما يضمن تنشيط الواقع الاقتصادي بين البلدين مشيرا الى انه شكلت فرق متخصصة ولجان ستقوم بتعزيز الاتفاقية.

وأوضح إلى أن هناك محاور نوقشت خلال الاجتماعات؛ منها توحيد البنود الجمركية والمنتجات الاردنية حصرا على الدخول للعراق دون ضرر للمنتج العراقي، كذلك المواد التي ستدخل إلى العراق يجب أن تكون مصنعة في الأردن، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات لتنقية الشوائب بالاتفاقية، كما نوقشت المواضيع المتعلقة بالقاطاعات الأخرى وتم الاتفاق عليها كالنفط والنقل مبينا ان انبوب النفط الاردني العراقي سيشهد النور قريبا .

وفي سياق متصل استقبل رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم السبت، وزير الصناعة والتجارة العراقي صالح الجبوري وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والسفير الاردني في بغداد الدكتور منتصر العقلة. وتم خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

واكد الجانبان، أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين ومنها تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ عام 2017 بإعفاء قائمة السلع الاردنية من الرسوم الجمركية وهي السلع التي لا تنتج في العراق او ينتجها العراق ولا تكفي حاجة السوق العراقي والتسهيلات والإعفاءات المقدمة للسلع والبضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة من 75 في المئة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة على المنطقة الحدودية بين الجانبين.