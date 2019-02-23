هيئة كهرباء ومياه دبي واقتصادية دبي توقعان مذكرة تفاهم لدعم رواد الأعمال الشباب من خلال "متجر...

دبي - الخليج 365 :

في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي المستمر لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات حكومة دبي، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك معها، بما يحقق التكامل المنشود بين جميع المؤسسات الحكومية، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي "اقتصادية دبي" لدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، من خلال التسويق لعروضهم من خدمات ومنتجات عن طريق «متجر ديوا» الذي توفره الهيئة للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيقها الذكي لمتعامليها وموظفيها، ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تسهّل حياتهم، وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة/ سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي (اقتصادية دبي)؛ بحضور عدد من الممثلين عن الجهتين.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير: "في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات التوافرية والجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما تؤدي الهيئة دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً تسهم في تحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع. ونسعى من خلال هذا التعاون المثمر مع اقتصادية دبي لتعزيز نمو اقتصاد دبي، والوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح آفاق جديدة أمامهم للترويج لعروض خدماتهم ومنتجاتهم بين متعاملي الهيئة وموظفيها عبر «متجر ديوا»، حيث بلغ عدد حسابات متعاملي الهيئة 882,791 بنهاية ديسمبر 2018."

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وأشار الطاير إلى أن «متجر ديوا» يوفر عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركات القطاعين الحكومي والخاص، وبذلك يسهم المتجر في ترسيخ مكانة الهيئة باعتبارها جزءاً من حياة الفرد والأسرة في مجتمع إمارة دبي، بما تبذله من جهد مستمر لتلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وتحقيق سعادتهم. كما يهدف «متجر ديوا» إلى تشجيع متعاملي الهيئة على استخدام تطبيق الهيئة الذكي الذي يوفر جميع خدماتها على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، ويمنح التطبيق الذكي المتعاملين تجربة سلسة وموحدة.

ومن جهته، قال سعادة/ سامي القمزي: " يسرنا توقيع هذه الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الأمر الذي يعكس تلاحم الجهات الحكومية في سبيل دعم استراتيجية وخطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، تسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى تقديم أفضل الخدمات والعروض ذات القيمة المضافة لأعضاء المؤسسة. ولا شك بأن "متجر ديوا" سيمثل قناة جديدة ومثالية لترويج وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشجيع تنافسية ريادة الأعمال في سوق دبي ودولة الامارات على وجه العموم".

وأضاف القمزي: " تساهم الاتفاقية في تمكين أعضاء المؤسسة من النمو والتوسع على الصعيد المحلي وصولاً إلى العالمية بسلاسة وأقل التكاليف الممكنة، كما تتوافق هذه الاتفاقية مع سياسة المؤسسة في تسويق وتعزيز انتشار أعضائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. نحن واثقون من قدرة الشركات الوطنية على التنافس، إذ لا تقل جودة الخدمات المقدمة من قبلهم مقارنة بالشركات العالمية الأخرى".