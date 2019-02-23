"5 معايير لاستبعاد غير المستحقين".. 15 رسالة من وزير التموين للمواطنين

مصراوي - كتبت - عايدة رضوان:

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- إنه تم تحديد 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم، بعدما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم.

وننشر أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير التموين:

- الإصلاح الاقتصادي كان إجراءًا...