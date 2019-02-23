رسمياً.. 5 جنيهات من الطلاب لصالح صندوق "أسر شهداء العمليات الحربية"

مصراوي - كتبت - ياسمين محمد:



قرررت وزارة التربية والتعليم، مشاركة طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي في دعم صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بواقع 5 جنيهات، وذلك بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن ذلك جاء إيمانًا بحجم وقيمة تضحيات الشهداء والمصابين من قوات الجيش والشرطة؛ لحماية الوطن وتأمين المصريين، وعملاً بدورها التربوي والتعليمي.

وأوضحت أنها تضع نصب عينيها أهمية توعية النشء وتعريفهم بالدور الكبير الذي تلعبه كل من القوات المسلحة...