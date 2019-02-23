شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالعامة للبترول: حصلنا على 1.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية من البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بالشركة العامة للبترول، إن شركته قامت بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بلغت 1.2 مليار جنيه خلال 2018.
وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بلغت 1.9 مليار جنيه منها 579 تمويل ذاتى من شركته، و1.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأشار إلى أن الاستثمارات الذاتية التى قامت بضخها العامة للبترول خاصة بمشروعات الحفر الاستكشافى والأمن الصناعى وحماية البيئة ومشروعات الإحلال والتجديد للمعدات، وتم استغلال الفروض فى مشروعات الحفر الإنتاجى وتسهيلات الإنتاج البرية.
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